Inter, Perisic verso il Tottenham e il club si informa su Bernardeschi (Di domenica 29 maggio 2022) L'Inter continua la ricerca di un sostituto di Ivan Perisic, ormai molto vicino al Tottenham. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell'ultimo summit con Federico Pastorello, il club nerazzurro ha chiesto informazioni anche su Federico Bernardeschi. Il calciatore della Nazionale è in scadenza con la Juventus. I nerazzurri stanno ragionando su un pluriennale da 3 milioni a stagione, il 40% in meno di quanto offerto a Perisic per il rinnovo, poi rifiutato dal croato. L'Inter dunque si aggiunge al Napoli, unica squadra ad aver fatto qualche passo in direzione Bernardeschi. SportFace.

