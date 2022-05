GP del Mugello: prima vittoria per Pedro Acosta in Moto2, problemi tecnici per Celestino Vietti (Di domenica 29 maggio 2022) prima vittoria di Pedro Acosta in Moto2: il rookie maravilla conquista il suo primo trofeo nella “classi di mezzo”. Chiude male il weekend Celestino Vietti: il leader del mondiale è costretto al ritiro a pochi giri dal termine per problemi tecnici. prima vittoria di Acosta in Moto2 ed è rookie maravilla! Ed è Pedro Acosta il vincitore dell’ottava tappa di questa straordinaria stagione di Moto2. Arriva qui, sul circuito toscano del Mugello, la prima vittoria del campione del Mondo uscente della classe Moto3 2021, dopo un inizio di stagione segnato da qualche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022)diin: il rookie maravilla conquista il suo primo trofeo nella “classi di mezzo”. Chiude male il weekend: il leader del mondiale è costretto al ritiro a pochi giri dal termine perdiined è rookie maravilla! Ed èil vincitore dell’ottava tappa di questa straordinaria stagione di. Arriva qui, sul circuito toscano del, ladel campione del Mondo uscente della classe Moto3 2021, dopo un inizio di stagione segnato da qualche ...

