Gianni Morandi, chi è la moglie Anna Dan: “Ho perso la testa per lei appena l’ho vista” (Di domenica 29 maggio 2022) Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi, che prima di lei era sposato con la famosa Laura Ephrikian da cui ha avuto tre figli: Marco, MariAnna e Serena. Gianni non ha mai nascosto l’amore che prova per Anna e in molte occasioni ha raccontato il loro primo incontro: Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti a Bologna, città natale del cantante, durante una partita di calcio. All’epoca Anna, dirigente di una società informatica, si trovava in tribuna per seguire la partita, mentre Morandi era in campo. Secondo quanto raccontato in seguito da entrambi la scintilla dell’amore scoccò subito e, dopo quel breve incontro, Anna e Gianni non si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022)Dan è la secondadi, che prima di lei era sposato con la famosa Laura Ephrikian da cui ha avuto tre figli: Marco, Marie Serena.non ha mai nascosto l’amore che prova pere in molte occasioni ha raccontato il loro primo incontro:Dan si sono conosciuti a Bologna, città natale del cantante, durante una partita di calcio. All’epoca, dirigente di una società informatica, si trovava in tribuna per seguire la partita, mentreera in campo. Secondo quanto raccontato in seguito da entrambi la scintilla dell’amore scoccò subito e, dopo quel breve incontro,non si ...

Advertising

RadioItalia : Come si può descrivere un mito come Gianni Morandi!? #rilive @morandi_g @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi - RadioItalia : Gianni Morandi MAESTRO di VITA. Punto. #rilive @morandi_g @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi - RadioItalia : Gianni sei unicoooo ???? @morandi_g #rilive @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi - CinnyCinzia : RT @tvblogit: Gianni Morandi e uno show su Rai1 per festeggiare la sua carriera (Anteprima TvBlog) - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Storie di tutti i giorni -