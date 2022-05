Con un 3 a 0 le ragazze della GICA sconfiggono l’Asd Volley Bagheria fuori casa (Di domenica 29 maggio 2022) Bagheria – 21-25, 19-25, 10-25. Con questa tripletta si è conclusa la partita di recupero del campionato di prima divisione femminile giocata ieri tra l’Asd Volley Bagheria e la GICA. https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-29-at-12.55.26.mp4 Sul campo delle avversarie la NEW GICA ha registrato un’altra vittoria, nella penultima gara del girone di andata del campionato. Un rullo compressore si è dimostrata la squadra monrealese che fa capo al prof. Carlo Giannetto. L’ennesima vittoria è maturata ai danni dell’Asd Volley Bagheria che la precedeva in classifica. La squadra bagherese era attestata al terzo posto mentre la GICA occupava il quarto posto. Con questa vittoria la ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 29 maggio 2022)– 21-25, 19-25, 10-25. Con questa tripletta si è conclusa la partita di recupero del campionato di prima divisione femminile giocata ieri trae la. https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-29-at-12.55.26.mp4 Sul campo delle avversarie la NEWha registrato un’altra vittoria, nella penultima gara del girone di andata del campionato. Un rullo compressore si è dimostrata la squadra monrealese che fa capo al prof. Carlo Giannetto. L’ennesima vittoria è maturata ai danni delche la precedeva in classifica. La squadra bagherese era attestata al terzo posto mentre laoccupava il quarto posto. Con questa vittoria la ...

Advertising

SaveChildrenIT : ??L'istruzione è un diritto fondamentale per bambine/i. Ma in #Afghanistan a migliaia di ragazze è negata la possib… - borghi_claudio : Boris Johnson buttava il vino sui muri, Berlusconi faceva le cene con le ragazze. Che schifo che scandalo. Mica com… - Niandra_LaDes69 : RT @ellygio81: Oggi in fila al supermercato una ragazza ha detto che deve togliere l'utero x un tumore e controllare il seno in quanto ha u… - mikywhite : RT @ellygio81: Oggi in fila al supermercato una ragazza ha detto che deve togliere l'utero x un tumore e controllare il seno in quanto ha u… - OpinionistaPP : @InsanityAngel1 A quanto ho capito la signora ha parlato tanto tempo con baru e gli ha fatto un video, e le altre r… -