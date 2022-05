Come la Nigeria punta a dare copertura sanitaria a 83 milioni di persone (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – Se la crescita economia è ovviamente chiave per far uscire le nazioni africane dalla povertà, altrettanto importante è la redistribuzione della ricchezza creata e uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è realizzare un sistema di assistenza sanitaria efficace. Negli ultimi anni diversi stati africani hanno iniziato a introdurre programmi specifici, con risultati non sempre apprezzabili, per garantire copertura sanitaria alle fasce più deboli. Si è comunque trattato per lo più di Paesi poco popolati, ma adesso anche le nazioni più grandi provano a seguire questa strada. Un caso degno di nota è senz’altro quello della Nigeria, che sta per introdurre un interessante (sulla carta) programma di copertura sanitaria. Il programma sanitario della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – Se la crescita economia è ovviamente chiave per far uscire le nazioni africane dalla povertà, altrettanto importante è la redistribuzione della ricchezza creata e uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è realizzare un sistema di assistenzaefficace. Negli ultimi anni diversi stati africani hanno iniziato a introdurre programmi specifici, con risultati non sempre apprezzabili, per garantirealle fasce più deboli. Si è comunque trattato per lo più di Paesi poco popolati, ma adesso anche le nazioni più grandi provano a seguire questa strada. Un caso degno di nota è senz’altro quello della, che sta per introdurre un interessante (sulla carta) programma di. Il programma sanitario della ...

