Ciclismo | Giro d’Italia 2022 | Nibali | “Ripensamenti? Al momento credo di no”

Al termine dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2022, Vincenzo Nibali ha così parlato di quella che è a tutti gli effetti la sua ultima apparizione nella Corsa rosa. Ecco le sue parole: "Le forze sono quelle che sono, ero stanco e ho soltanto cercato di gestire il vantaggio su Bilbao. Entrare nell'Arena è sempre un'emozione, un palcoscenico unico. Sono felice di aver portato a termine questo Giro, è stato duro: ora è il momento di recuperare. Le decisioni sono difficili da prendere, penso di aver regalato emozioni ai tifosi. Sono contento di quello che ho fatto, credo che al momento non ci sono Ripensamenti e resto concentrato per il resto della stagione".

