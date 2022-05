Chelsea, Jorginho potrebbe dire addio ai Blues: due le squadre sul centrocampista (Di domenica 29 maggio 2022) Jorginho dirà addio al Chelsea in estate: due le squadre interessate al centrocampista, Juventus e Roma osservano Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea in estate, a riferirlo è 90min.com. L’italiano dopo i diversi anni passati in Premier League potrebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza a Verona e Napoli. La Juventus è da tempo interessata al centrocampista italo-brasiliano, ma attenzione alla Roma che potrebbe inserirsi visto che è alla ricerca di un regista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022)diràalin estate: due leinteressate al, Juventus e Roma osservanolasciare ilin estate, a riferirlo è 90min.com. L’italiano dopo i diversi anni passati in Premier Leaguefare ritorno in Italia dopo l’esperienza a Verona e Napoli. La Juventus è da tempo interessata alitalo-brasiliano, ma attenzione alla Roma cheinserirsi visto che è alla ricerca di un regista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

