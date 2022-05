Calciomercato Fiorentina, dal Cile: occhi su Kuscevic del Palmeiras (Di domenica 29 maggio 2022) Calciomercato Fiorentina: i viola starebbero seguendo con attenzione Kuscevic, difensore del Palmeiras La Fiorentina lavora per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e guarda anche in Brasile per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato dal media Cileno El Portal Deportivo, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Benjamin Kuscevic; difensore centrale classe 1996 in forza al Palmeiras. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 2 milioni di euro e sulle tracce ci sarebbe anche l’Hertha Berlino fresco di promozione in Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022): i viola starebbero seguendo con attenzione, difensore delLalavora per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e guarda anche in Brasile per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato dal mediano El Portal Deportivo, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Benjamin; difensore centrale classe 1996 in forza al. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 2 milioni di euro e sulle tracce ci sarebbe anche l’Hertha Berlino fresco di promozione in Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal - DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: il punto sul caso #Torreira secondo la posizione dell'agente del calciator… - sportli26181512 : Zarate, UFFICIALE: nuova avventura per l'ex Lazio: Mauro Zarate, ex giocatore di Lazio, Inter e Fiorentina, è pront… - Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, via Odriozola? In pole c'è Bellanova -