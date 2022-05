Brasile, il drone subacqueo di Saipem per l’ispezione di giacimenti in acque ultra-profonde (Di domenica 29 maggio 2022) Saipem si è aggiudicata un contratto da Shell e Petrobras, per l’impiego del proprio drone subacqueo FlatFish per due progetti pilota per l’ispezione di due giacimenti in acque ultra-profonde, gestiti rispettivamente dalle due compagnie energetiche e situati al largo delle coste del Brasile. I due progetti con Shell e Petrobras costituiscono un pilota e fanno parte del programma di ricerca e sviluppo di ANP, l’agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocombustibili. L’obiettivo è quello di qualificare il drone per eseguire ispezioni senza equipaggio e senza navi, supportando le campagne di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture sottomarine. Saipem, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022)si è aggiudicata un contratto da Shell e Petrobras, per l’impiego del proprioFlatFish per due progetti pilota perdi duein, gestiti rispettivamente dalle due compagnie energetiche e situati al largo delle coste del. I due progetti con Shell e Petrobras costituiscono un pilota e fanno parte del programma di ricerca e sviluppo di ANP, l’agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocombustibili. L’obiettivo è quello di qualificare ilper eseguire ispezioni senza equipaggio e senza navi, supportando le campagne di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture sottomarine., ...

