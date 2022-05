Bari: incendio in casa, morti due cani Intervento di vigili del fuoco e polizia (Di domenica 29 maggio 2022) Il proprietario dell’appartamento vi ha fatto rientro stamani dopo le cinque. Era in corso l’incendio, verosimilmente causato da un corto circuito o dal cattivo funzionamento di una cappa di aspirazione. Intervento dei vigili del fuoco e della polizia, purtroppo i due cani che erano in casa sono morti per le esalazioni. Accaduto a Bari, in via De Gasperi. L'articolo Bari: incendio in casa, morti due cani <small class="subtitle">Intervento di vigili del fuoco e polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 29 maggio 2022) Il proprietario dell’appartamento vi ha fatto rientro stamani dopo le cinque. Era in corso l’, verosimilmente causato da un corto circuito o dal cattivo funzionamento di una cappa di aspirazione.deidele della, purtroppo i dueche erano insonoper le esalazioni. Accaduto a, in via De Gasperi. L'articoloindue didel proviene da Noi Notizie..

