Advertising

andreastoolbox : #Amici 21, Carola Puddu innamorata di un altro ballerino del talent? - giulianabianco4 : RT @_francesca13: Molto debole per i genitori di Carola che le fanno fare l’audizione per l’Operà e i genitori di Luigi che lo spingono a f… - Adelisa08401085 : RT @positivevibonly: Raga ma quindi c’è la possibilità che carola possa fare anche la professionista ad amici? ???? lasciatemi sognare #carol… - _susanna3 : RT @emzubriaca: riporto alla luce pure questo: un riassunto del percorso di carola durante questa edizione di amici. le lacrime, le risate,… - AngoloDV : RT @AngoloDV: Amici 21, Carola e Luigi: le parole del cantante a Verissimo #Amici21 #caroligi #carola #luigistrangis #AngolodelleNotizie ht… -

Che ci siano progetti in arrivo per il duo Magari una canzone in duetto21: Luigi Strangis, 'Tienimi stanotte' dedicata a/ "Ecco la verità" Luigi Strangis dopo21: 'Oggi mi ...Una risposta che ha in qualche modo deluso i fan di21 , che sperano di vederlo insieme alla ballerinaPuddu . Il brano del musicista, quindi, altro non è che un invito a cogliere l'...Secondo alcune indiscrezioni Carola Puddu sarebbe innamorata di un altro ballerino di Amici 21. Ecco i dettagli.La rivelazione di Luigi Strangis dopo Amici: "La canzone è una dedica a me stesso". Reduce dalla vittoria ad Amici, Luigi Strangis continua a stare in cima alle classifiche musicali con il brano Tieni ...