Ambra Angiolini, dopo il tragico incidente le lacrime dell’attrice: “Non è stata una notte facile” | Dramma distruttivo (Di domenica 29 maggio 2022) Un incidente spaventoso ha provocato dei seri danni per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ecco le parole di Ambra La famosa interprete italiana ha assistito da vicino ad un evento dai contorni tragici. Il disastro è accaduto a Stromboli, dove la Angiolini stava partecipando alle riprese della fiction “Protezione Civile” insieme al resto del cast. Ad un tratto è divampato un incendio che, stando a quanto riportato da ilmessaggero.it, si vocifera sia stato scatenato da un piccolo fuoco acceso da alcuni membri della troupe. Ambra Angiolini (Websource)A cercare di porre rimedio alla Drammatica situazione sono stati anche gli abitanti del posto, i quali con grande determinazione hanno contribuito in maniera fondamentale nel tentativo di limitare i ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 29 maggio 2022) Unspaventoso ha provocato dei seri danni per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ecco le parole diLa famosa interprete italiana ha assistito da vicino ad un evento dai contorni tragici. Il disastro è accaduto a Stromboli, dove lastava partecipando alle riprese della fiction “Protezione Civile” insieme al resto del cast. Ad un tratto è divampato un incendio che, stando a quanto riportato da ilmessaggero.it, si vocifera sia stato scatenato da un piccolo fuoco acceso da alcuni membri della troupe.(Websource)A cercare di porre rimedio allatica situazione sono stati anche gli abitanti del posto, i quali con grande determinazione hanno contribuito in maniera fondamentale nel tentativo di limitare i ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ufficiale: la giuria di #XF2022 sarà composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi - trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - IlContiAndrea : La giuria di #XF2022 sarà composta da: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi (da Davide Maggio) - LUCAMARANTO : #Stromboli : sempre più probabile che il 'piccolo fuoco' che il vento ha trasformato in grande incendio non fosse… - Frankf1842 : RT @fanpage: Incendio a #Stromboli divampato dal set di 'Protezione Civile'. Ambra Angiolini e del regista Marco Pontecorvo sono distrutti… -