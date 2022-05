Alfonso Signorini perde la sua nuova opinionista a causa di Carlo Conti? (Di domenica 29 maggio 2022) Alfonso Signorini in queste settimane sta lavorando al cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ai concorrenti, però, deve pensare anche a riempire le due poltrone degli opinionisti l’anno scorso affidate ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini ha scelto la prima opinionista, il nome in trattativa https://t.co/nZNTXGiNnk — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 25, 2022 Il primo nome contattato e con cui si è aperta una trattativa è stato quello di Katia Ricciarelli che però ha avuto una chiamata anche da parte di Carlo Conti per il suo Tale e Quale Show. Chi la spunterà? Intervistata da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, l’ex moglie di Pippo Baudo è sembrata più propensa ad accettare Tale e Quale ... Leggi su biccy (Di domenica 29 maggio 2022)in queste settimane sta lavorando al cast dellaedizione del Grande Fratello Vip. Oltre ai concorrenti, però, deve pensare anche a riempire le due poltrone degli opinionisti l’anno scorso affidate ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.ha scelto la prima, il nome in trattativa https://t.co/nZNTXGiNnk — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 25, 2022 Il primo nome contattato e con cui si è aperta una trattativa è stato quello di Katia Ricciarelli che però ha avuto una chiamata anche da parte diper il suo Tale e Quale Show. Chi la spunterà? Intervistata da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, l’ex moglie di Pippo Baudo è sembrata più propensa ad accettare Tale e Quale ...

