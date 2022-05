29 Maggio 1985 – La tragedia dell’Heysel (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Nella Giornata della Memoria per le vittime dell’Heysel la Redazione de GliEroidelCalcio.com ricorda le vittime di questa immane tragedia e si unisce al dolore delle loro famiglie. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 29 maggio 2022) Nella Giornata della Memoria per le vittimela Redazione de GliEroidelCalcio.com ricorda le vittime di questa immanee si unisce al dolore delle loro famiglie. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

GoalItalia : 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - CarloAl87550029 : RT @GoalItalia: 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - FistOfReavo : RT @GoalItalia: 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - xxfede4 : RT @GoalItalia: 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel -