29 Maggio 1985 – La tragedia dell’Heysel (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Nella Giornata della Memoria per le vittime dell’Heysel la Redazione de GliEroidelCalcio.com ricorda le vittime di questa immane tragedia e si unisce al dolore delle loro famiglie. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 29 maggio 2022) Nella Giornata della Memoria per le vittimela Redazione de GliEroidelCalcio.com ricorda le vittime di questa immanee si unisce al dolore delle loro famiglie. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

ClaMarchisio8 : 29 maggio 1985, una data che non dovrà mai essere dimenticata ????? +39 #Heysel #NeverForget - acffiorentina : 29 Maggio 1985 - 29 Maggio 2022 Il rispetto non conosce colori?? #Heysel - GoalItalia : 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - Simply1897 : RT @acffiorentina: 29 Maggio 1985 - 29 Maggio 2022 Il rispetto non conosce colori?? #Heysel - JGiuls_ : RT @acffiorentina: 29 Maggio 1985 - 29 Maggio 2022 Il rispetto non conosce colori?? #Heysel -

La Juve ricorda l'Heysel: 'Vicini alle famiglie delle vittime' TORINO - La Juventus e la Lega Serie A non dimenticano di Bruxelles, dove il 29 maggio 1985 morirono 39 tifosi, di cui 32 italiani, in occasione della finale di Coppa dei Campioni che i bianconeri vinsero per 1 - 0 sul Liverpool. Quel terribile giorno i tifosi inglesi seminarono ... 24Emilia Strage Heysel, 37 anni dopo Juve ricorda vittime (Adnkronos) – La Juventus ricorda sul proprio sito ufficiale le vittime della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles dove il 29 maggio di 37 anni fa persero la vita 39 tifosi bianconeri andati ad a ... Fiorentina, il tweet sull'Heysel: 'Il rispetto non conosce colori' La società viola ha voluto omaggiare, attraverso un tweet, le vittime dell'Heysel. "29 maggio 1985-29 maggio 2022, il rispetto non conosce colori". Zavaroni, un mio amico, morto all'Heysel