(Di sabato 28 maggio 2022) Ezequielto a salutare la “sua”. El Pocho, ancora nel cuore di tutti i tifosi partenopei, ha approfittato di un periodo di pausa dai suoi impegni e ha scelto il capoluogo campano per una vacanza con la compagna e gli amici. Dopo giornate tra Capri e Sorrento,questa sera èto in città, a, e ancora più precisamente al Diego Armando Maradona. È uno degli ospiti d’eccezione della serata del dj napoletano. Gli ospiti eccezionali, oltre a tanti dj, saranno Clementino e James Senese. Una bella notizia riguarda il ritorno del “Pocho”, ex attaccante idolo della tifoseria delche tornerà nel “suo” stadio dopo 10 anni. L’argentino è stato accolto ...

Advertising

thewarrior82 : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - universosrn : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - Ek_Ooh : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - Maria_Grazia_24 : Non posso vedere video del Pocho allo stadio e ls gente che urla:CON IL NUNERO 22 EZEQUIEL LAVEZZI sto male ???????????? -

Spazio Napoli

Ultime calcio Napoli - Il Pochoè tornato a Napoli , da turista questa volta con la sua Natalia Borges: prime ore del ... Clicca su play per guardare il: CalcioNapoli24.it è stato ...Tramite il suo profilo ufficiale, il 'Pocho'ha ricordato con unla vittoria della Coppa Italia vinta dal Napoli nel 2012. Di seguito il post: Comments comments VIDEO – Lavezzi torna a Napoli: è al ‘Maradona’ con Joseph Capriati Il Pocho Lavezzi si gode delle bellezze di Napoli e delle sue spiagge in questi giorni di grande caldo in città.A 10 anni esatti dalla sua ultima partita in maglia azzurra e dalla vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus, Ezequiel Lavezzi torna in Campania per una vacanza. Il Pocho è stato ...