Vicenza, pilota viene colto da un malore e muore in strada durante il Rally storico campagnolo: aveva 51 anni

Un pilota di 51 anni è morto mentre correva al 17mo Rally storico campagnolo, nel Vicentino: era a bordo dell'auto numero 88 e guidava con la figlia 21enne al fianco come navigatore quando ha avuto un malore improvviso percorrendo la tappa di trasferimento di Recoaro. La vittima, Michele Bortignon, è riuscita ad accostare ma non ha più ripreso conoscenza. Sul posto si è recato l'elicottero di Verona emergenza e i medici hanno tentato di rianimare l'uomo senza successo. La figlia non ha riportato nessuna lesione. Oltre che da lei, l'uomo si era fatto accompagnare anche dal figlio 13enne che lo aspettava al box di sosta. A seguito dell'accaduto, la gara è stata annullata.

