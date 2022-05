Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina novantaquattresimo giorno di guerra in donbass sarà il nostro ha dichiarato il presidente zielinski ma davanti all’avanzata inarrestabile delle truppe russe sud-est ha riconosciuto che la situazione è molto difficile severodonetsk sta per cedere il leader della Cecenia affermato che i suoi soldati hanno preso il pieno controllo della linea di contatto con i nazionalisti o bloccando le uscite della città La regione Ucraina di calzoni in mano in Russia chiuso oggi ogni accesso il resto del territorio del paese per arrestare la lenta ma progressiva avanzata di mosca nel donbass Dubai facendo gli indugi e la sua amministrazione ha dato l’ok ad un nuovo pacchetto di aiuti militari che include anche sistemi di iniziare a lungo raggio ...