(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – ”In una situazione così complessa come quella della guerra inin cui c’è la necessità di un coordinamento delle diplomazie dei diversi governi, il governono deve parlare con una voce unica. Che un politicono prenda iniziative personali solo perché è il leader di un partito, ma non ha un incarico che gli dà parola, crea dei problemi inanzitutto perché non è legittimato a parlare di politica estera”. Ma anche perché ”mina l’dell’, che si presenta come un Paese con diversi interlocutori alcuni dei quali non qualificati”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’imprenditore milanese Ugo, direttore dell’unico giornale online in lingua inglese di, ‘The’. ...

Ucraina, Poletti (Odessa Journal): "Iniziativa Salvini danneggia immagine Italia"

'Non c'è bisogno di sparare per affrontare e risolvere la questione'. Salvini pensa di andare 'dall'amico Putin' per costruire la pace 'mattoncino per mattoncino'