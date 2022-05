Traffico Roma del 28-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a tratti sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Tuscolana e in città possibili rallentamenti per incidente in via Cristoforo Colombo all’altezza di via di Villa Pigna riduzione della carreggiata per lavori con code da via di Decima verso fuorisulla alla Garbatella Titina in via Capitan Bavastro possibili disagi deldi zona delle manifestazioni 100 anni quartiere Appio Latino via Metaponto è chiusa alall’altezza di via Gallia oggi domani la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali che resta rallentata Per quanto riguarda i trasporti la metro C da Pantano a San Giovanni nelle due direzioni e la linea Flaminio Montebello con soppressione di da Piazzale Flaminio prosegue poi la chiusura ...