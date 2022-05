Tirocini retribuiti e dottorati nella PA finanziati con il Pnrr: pubblicato il decreto (Di sabato 28 maggio 2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Pubblica amministrazione, Lavoro, Istruzione, Università e Politiche giovanili) che individua le modalità attuative dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022)in Gazzetta Ufficiale ilinterministeriale (Pubblica amministrazione, Lavoro, Istruzione, Università e Politiche giovanili) che individua le modalità attuative dei progetti “o inPA” e “Dottorato inPA” L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Tirocini retribuiti e dottorati nella PA finanziati con il Pnrr: pubblicato il decreto - RLoiero : #Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa - dottsilvestri : RT @FunzPub: ??Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa. Qui i dettagli ?? - GrantOffice_FG : RT @FunzPub: ??Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa. Qui i dettagli ?? - AbruzzoBandi : RT @FunzPub: ??Pnrr, al via tirocini retribuiti e dottorati nella Pa. Qui i dettagli ?? -