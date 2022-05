Tassotti | Il Milan rischia di perdere Maldini? Sarebbe una follia

Advertising

Mauro, ex difensore del, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex bandiera rossonera ha sottolineato l'importanza del ruolo avuto da Paolo Maldini per la conquista del 19°...... e il particolare rafforza la convinzione che ildi Pioli abbia vinto di squadra e non per la ... Continua Regole del gioco Maignan / Albertosi Calabria /Kalulu / Schnellinger Tomori / ...Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex bandiera rossonera ha sottolineato l’importanza del ruolo avuto da Paolo Maldini per la conquista del ...Mauro Tassotti ha rilasciato un’intervista in merito alla situazione contrattuale di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ...