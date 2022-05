Stop a mascherine | a chiederlo il Garante Infanzia Abruzzo Rischio disturbi dell’apprendimento e pensieri suicidi

(Di sabato 28 maggio 2022) "In un momento in cui la pandemia, dopo l'emergenza e le chiusure, è maggiormente sotto controllo e in un quadro di allentamento generale delle misure, l'obbligatorietà della mascherina a scuola appare inidonea perché va a vincolare la libertà di bambini e ragazzi che hanno sofferto molto negli ultimi due anni". Ad affermarlo ildell'e Adolescenza Regione, Maria Concetta Falivene che ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia ANSA. L'articolo .

