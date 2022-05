Roma | morto a 94 il cardinale Angelo Sodano Fu segretario di Stato con due papi

Advertising

TgLa7 : ??BREAKINGNEWS??E' morto a Roma, all'eta' di 94 anni, il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato emerito e decan… - Giorgiolaporta : In pieno centro a #Roma un motociclista si scontra con un branco di 18 #cinghiali. Deve scapparci il morto per cerc… - TV2000it : RT @TV2000it: #Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato emerito, è morto a Roma all'età di 94 anni Fu segretario di Sta… - aledili78 : RT @TV2000it: #Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato emerito, è morto a Roma all'età di 94 anni Fu segretario di Sta… - lavocediasti : Morto a Roma il cardinale Angelo Sodano. Era originario di Isola d'Asti -

Il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato di due Papi, èall'età di 94 anni: era recentemente risultato positivo al Covid. Addo al cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato emerito e decano emerito del Collegio cardinalizioall'età di ...Ciriaco De Mita, ex Premier e storico leader della Democrazia Cristiana POLITICA Salvini in ... In Europa Leaguee Lazio, in conference League la Fiorentina. Retrocedono in serie B Venezia, ...Roma, 28 mag. (askanews) - 'I titoli ci raccontano la gravità del rischio che il conflitto si estenda, ognuno mette il suo mattoncino, ma non ...È morto ieri sera a Roma il cardinale Angelo Sodano. Il segretario di Stato emerito e decano emerito del Collegio cardinalizio aveva 94 anni. L’anziano cardinale, nato a Isola d’Asti il 23 novembre 19 ...