Reggia di Carditello | Festa dell’Ascensione con percorsi borbonici e sfilate di cavalli bardati

(Di sabato 28 maggio 2022)di: sabato 28 e domenica 29 maggio torna la manizione equestre popolare dal 1792 condiPersano, esposizione della Pala d’Altare, visite alle Scuderie, voli in mongolfiera, concerti e rievocazioni storiche. Torna lanel Real Sito di– in programma sabato 28 e domenica 29 maggio – l’antica

Advertising

ilperiodo : REGGIA DI CARDITELLO, TORNA LA FESTA DELL'ASCENSIONE: MANIFESTAZIONE EQUESTRE POPOLARE DAL 1792 (sabato e domenica… - EnricoCaiano : RT @7Corriere: Su @7Corriere Nicola Saldutti fa il punto su economia e innovazione al Sud | Apple Academy, reggia di Carditello, cinque ese… - ViviCampania : Reggia di Carditello, torna la festa dell'ascensione, manifestazione equestre popolare dal 1792 -… - jornalistavitor : RT @Corriere: Su @7Corriere Nicola Saldutti fa il punto su economia e innovazione al Sud | Apple Academy, reggia di Carditello, cinque esem… - Agenparl : REGGIA DI CARDITELLO, TORNA LA FESTA DELL'ASCENSIONE: MANIFESTAZIONE EQUESTRE POPOLARE DAL 1792 (domani e domenica… -

Torna la Festa dell'Ascensione nel Real Sito di" in programma domani e domenica 29 maggio " l'antica manifestazione equestre, ...nella sezione dedicata al Real Sito presso ladi ...Caserta . Torna la festa dell'ascensione nel Real Sito diin programma oggi e domenica 29 maggio, l'antica manifestazione equestre, organizzata sin ...dedicata al Real Sito presso la...CARDITELLO (Caserta) - Torna la Festa dell’Ascensione nel ... per poi essere inserita nella sezione dedicata al Real Sito presso la Reggia di Caserta. Il cartellone propone tanti eventi per adulti e ...Domani e domenica 29 nella Reggia di Carditello con sfilate di cavalli Persano, esposizione della Pala d’Altare, visite alle Scuderie, voli in mongolfiera, concerti e rievocazioni storiche Torna la Fe ...