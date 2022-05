Quello che succede davvero al tuo corpo quando bevi la Coca Cola… (Di sabato 28 maggio 2022) La Coca Cola è una bevanda amatissima e consumatissima in tutto il mondo. Ma spesso sentiamo dire che tale bevanda è praticamente un veleno per la nostra salute. Sul web girano molti video e articoli che descrivono la reazione del nostro corpo a un bicchiere di Coca. E di solito si suggerisce che il nostro organismo, nell’arco di un’ora, vada in tilt o incontro a danni pericolosissimi. Ma è davvero così? Facciamo chiarezza: gli effetti descritti da questi articoli allarmistici sono esagerati e non confermati da alcuno studio. In ogni caso, è vero che le bevande gassate vadano consumate con moderazione. Un bicchiere di Coca: che male fa? (Pixabay) – www.curiosauro.itEcco Quello che succede (davvero) al tuo organismo quando ... Leggi su curiosauro (Di sabato 28 maggio 2022) LaCola è una bevanda amatissima e consumatissima in tutto il mondo. Ma spesso sentiamo dire che tale bevanda è praticamente un veleno per la nostra salute. Sul web girano molti video e articoli che descrivono la reazione del nostroa un bicchiere di. E di solito si suggerisce che il nostro organismo, nell’arco di un’ora, vada in tilt o incontro a danni pericolosissimi. Ma ècosì? Facciamo chiarezza: gli effetti descritti da questi articoli allarmistici sono esagerati e non confermati da alcuno studio. In ogni caso, è vero che le bevande gassate vadano consumate con moderazione. Un bicchiere di: che male fa? (Pixabay) – www.curiosauro.itEccoche) al tuo organismo...

