Pogba-Juve, spunta ostacolo nella trattativa: concorrenza folta per il francese (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo ciò che riporta RMC Sport, non ci sarebbe ancora nessun accordo tra il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus. Dunque l’ultimo incontro avvenuto il 16 maggio tra l’avvocato del francese e i dirigenti del club torinese non avrebbe prodotto i risultati sperati. Tuttavia, resta forte l’interesse della Juve, che punta a rinforzare il centrocampo, riacquistando a parametro zero, l’ex bianconero, che ha militato nella Juve dal 2012 al 2016 segnando 28 gol in 124 presenze. Pogba Juve Calciomercato In casa Juve, c’è comunque molta fiducia sul buon esito della trattativa, che è legata a un altro ex bianconero, Zinedine Zidane. Infatti se l’ex allenatore del Real Madrid dovesse ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo ciò che riporta RMC Sport, non ci sarebbe ancora nessun accordo tra il centrocampistaPaule lantus. Dunque l’ultimo incontro avvenuto il 16 maggio tra l’avvocato dele i dirigenti del club torinese non avrebbe prodotto i risultati sperati. Tuttavia, resta forte l’interesse della, che punta a rinforzare il centrocampo, riacquistando a parametro zero, l’ex bianconero, che ha militatodal 2012 al 2016 segnando 28 gol in 124 presenze.Calciomercato In casa, c’è comunque molta fiducia sul buon esito della, che è legata a un altro ex bianconero, Zinedine Zidane. Infatti se l’ex allenatore del Real Madrid dovesse ...

Advertising

GoalItalia : 'O ti piacciono Pogba e Di Maria o devi cambiare sport' @MaxNerozzi analizza il futuro della Juve sul nostro canal… - aagulla_espn : 2012: Pogba del Man Utd a la Juve gratis 2016: Pogba de la Juve al Man Utd por 115M$ 2022: Pogba del Man Utd a la Juve gratis - Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - infoitsport : Pogba-Juve, spunta ostacolo nella trattativa: concorrenza folta per il francese - roberto_bisio : @rabiotmachia Ripeto per me pogba non tornerà e mi spiace...alla juve tanti nomi...ma di certo hai perso dybala e f… -