Pil Italia: Moody's taglia le stime, da +3,2% scende al +2,3% (Di sabato 28 maggio 2022) Lo certifica Moody's. che ha tagliato le stime di crescita dell'Italia nel 2022 al +2,3%, dal +3,2% previsto a marzo, e quelle nel 2023 dal +2,1% al +1,7% L'articolo proviene da Firenze Post.

