Orca nella Senna, così tenteranno di salvarla. L'esperto: perché ci dobbiamo preoccupare (Di sabato 28 maggio 2022) Un'Orca nuota nella Senna: è la prima volta. Esperti: "Non gli fa bene" Parigi, 28 maggio 2022 - Un'Orca finita da giorni nelle acque della Senna, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà ...

WallaceR83 : RT @Corriere: Un’orca nella Senna: provano a riportarla in mare con i richiami della sua specie emessi da droni - eranurag2901 : RT @Sabrina45125804: L’orca finita nella Senna sta male. Ora si cerca di riportarla in mare usando un drone che emette suoni che può ricono… - Corriere : Un’orca nella Senna: provano a riportarla in mare con i richiami della sua specie emessi da droni - Sabrina45125804 : L’orca finita nella Senna sta male. Ora si cerca di riportarla in mare usando un drone che emette suoni che può ric… - cristinareggini : Un'orca nella #Senna, stimoli sonori per spingerla verso il mare - Europa - ANSA -