Neonato abbandonato in una cesta a Catania: salvato dai carabinieri. 'Sta bene, aveva ancora il cordone ombelicale' (Di sabato 28 maggio 2022) Un Neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone ...

