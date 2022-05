Nas Napoli, in quattro mesi sequestri per oltre 3 milioni: chiuse 19 strutture (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato, nel corso del primi quatto mesi dell’anno, 659 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui 220 risultate non conformi, finalizzate a proteggere la salute pubblica nei settori riguardanti la sanità pubblica e privata, il rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica, le professioni sanitarie, il controllo sui farmaci e stupefacenti, la salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 3 milioni di euro, elevate 366 sanzioni amministrative per un importo di oltre 400 mila euro, segnalate 129 persone alle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– I carabinieri del Nas dihanno effettuato, nel corso del primi quattodell’anno, 659 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui 220 risultate non conformi, finalizzate a proteggere la salute pubblica nei settori riguardanti la sanità pubblica e privata, il rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica, le professioni sanitarie, il controllo sui farmaci e stupefacenti, la salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati complessivamente adottatiamministrativi del valore didi euro, elevate 366 sanzioni amministrative per un importo di400 mila euro, segnalate 129 persone alle ...

