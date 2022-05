MotoGP, Mugello: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 28 maggio 2022) La sintesi delle qualifiche del Gran Premio d'Italia: al Mugello il più veloce è Fabio Di Giannantonio, seguito da Marco Bezzecchi e Luca Marini. Dopo Johann Zarco, al quinto posto c'è Pecco Bagnaia. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) La sintesidel Gran Premio d'Italia: alil più veloce è Fabio Di Giannantonio, seguito da Marco Bezzecchi e Luca Marini. Dopo Johann Zarco, al quinto posto c'è Pecco Bagnaia.

Advertising

btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - ruinedtemple : Povero Marc, un incubo che sembra non finire più… spero che con questa nuova operazione possa finalmente tornare se… - marcopiccari1 : Forza fenomeno ti aspettiamo @marcmarquez93. Mi ha colpito mia figlia sentendo la conferenza: 'Papà ma Marc torna v… -