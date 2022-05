MotoGP Mugello: Bagnaia 1° con caduta in FP3, Marquez 21°! - News (Di sabato 28 maggio 2022) Non è mancato lo spettacolo nella FP3 del Mugello , questo è certo. In primis per quanto concerne le cadute, che hanno coinvolto anche alcuni big. Ad esempio Enea Bastianini, caduto alla Bucine mentre ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Non è mancato lo spettacolo nella FP3 del, questo è certo. In primis per quanto concerne le cadute, che hanno coinvolto anche alcuni big. Ad esempio Enea Bastianini, caduto alla Bucine mentre ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, al Mugello la MotoGP ritira il numero 46. Le statistiche #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - ArubaRacing : Buongiorno Mugello ???? #ItalianGP @MotoGP - ducaticorse : From @DucatiMotor to Scarperia via Passo della Futa! @PeccoBagnaia, @jackmilleraus and @Bestia23 have just reached… - AndreaEttori : RT @AlessioPiana130: Marc Marquez P21, oltretutto al Mugello, è fuori dai confini della realtà. Se dovessero essere confermate le voci di u… - tigrotto65 : RT @simonesalvador: Finale #UCL, tappone decisivo del #Giro (organizzato da Rcs), F1 a Montecarlo, MotoGp al Mugello, Roland Garros con Tre… -