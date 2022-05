MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Sono felicissimo | fare una pole con la Ducati al Mugello è speciale!”

(Di sabato 28 maggio 2022) Un superDi. Condizioni difficili nelle qualifiche del GP d’Italia, round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato italiano è arrivata la pioggia a scompaginare le carte e in condizioni di umido/asciutto il time-attack è andato in scena. Il pilota romano del Gresini Racing ha ottenuto la-position in 1:46.156 a precedere di 0.088 Marco Bezzecchi e di 0.171 Luca Marini, entrambi della scuderia gestita dal Team di Valentino Rossi. Una sessione davvero animata e Diè stato bravissimo a trovare la velocità in queste condizioni, centrando la primadella sua carriera nella top-class. Per quanto concerne i piloti più importanti, da segnalare il quinto posto di Francesco Bagnaia () davanti aQuartararo ...

In seconda fila Johann Zarco (Ducati Pramac), Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale e il campione del mondo Quartararo in sella alla Yamaha. Settima posizione per Aleix Espargaro con l'... Queste le dichiarazioni dei primi tre classificati ai microfoni Sky Sport MotoGP. Fabio Di Giannantonio (1°, Ducati Gresini): "Inizio a capirci qualcosa adesso. Quando ero in pista ero solo ..."