‘Mille errori’, il ritorno del Renga vecchio stile (Di sabato 28 maggio 2022) foto di Paolo De FrancescoMILANO – Il nuovo singolo di Francesco Renga si intitola ‘Mille errori’ (Epic/Sony Music) ed è una ballad nel vecchio (e classico) stile dell’ex Timoria che, dopo la prestazione poco convincente del penultimo Festival di Sanremo, ci restituisce un artista in grande spolvero. ‘Mille errori’ è stato prodotto da Umberto Iervolino. Intanto il cantautore bresciano si prepara a tornare dal vivo in tutta Italia con il suo tour estivo. I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita autorizzati. Per informazioni: www.friendsandpartners.it. Queste le date al momento confermate: 19 luglio, Piazza Trento e Trieste – Ferrara Summer Festival 23 luglio, Piazza Dossetti – Noicattaro (Bari) 24 luglio, Piazza Monte Tabor – Vico del Gargano (Foggia) 28 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) foto di Paolo De FrancescoMILANO – Il nuovo singolo di Francescosi intitola(Epic/Sony Music) ed è una ballad nel(e classico)dell’ex Timoria che, dopo la prestazione poco convincente del penultimo Festival di Sanremo, ci restituisce un artista in grande spolvero.è stato prodotto da Umberto Iervolino. Intanto il cantautore bresciano si prepara a tornare dal vivo in tutta Italia con il suo tour estivo. I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita autorizzati. Per informazioni: www.friendsandpartners.it. Queste le date al momento confermate: 19 luglio, Piazza Trento e Trieste – Ferrara Summer Festival 23 luglio, Piazza Dossetti – Noicattaro (Bari) 24 luglio, Piazza Monte Tabor – Vico del Gargano (Foggia) 28 ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giulini accetti la retrocessione figlia di mille errori. #Cagliari ha bisogno di una strategia che prescinda da un… - Lopinionista : 'Mille errori', il ritorno del Renga vecchio stile - UnaTelaBianca : @Alburen @inihorazia @P10paola Eppure dovrebbero esserci mille occhi a controllare che non ci siano errori così ??????? - soulinRome : Sergio poteva far passare un bel messaggio, ovvero che nonostante le mille oscurità, i mille errori del passato, si… - brigatazalewski : GENOA 5 RIP BRESH E RIP DE ANDRE. LA PATRIA DEL CANTAUTORATO ITALIANO TORNA IN B. SPIACE TANTO PER I TIFOSI MA UNA… -

ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLION DAY/ Scopri quali sono i numeri vincenti di oggi 28 maggio 2022 Non gettate via e non strappate in mille pezzi la vostra schedina senza prima aver eseguito un ...//www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di ... Fervono i preparativi a Vallo di Nera per la XVIII edizione di "Fior di Cacio" ... Pane e Pecorino cotto ; per passare a "I Mille matrimoni del formaggio" un educational ... Uno spettacolo in cui la magia è condita di imprevisti ed errori, fino ad un epilogo che ribalta l'intera scena ... Non gettate via e non strappate inpezzi la vostra schedina senza prima aver eseguito un ...//www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventualidi ...... Pane e Pecorino cotto ; per passare a "Imatrimoni del formaggio" un educational ... Uno spettacolo in cui la magia è condita di imprevisti ed, fino ad un epilogo che ribalta l'intera scena ...