Milan, Florenzi: “Chiellini come Ibra? Sì, ma sono molto diversi…” (Di sabato 28 maggio 2022) Dal ritiro di Coverciano, il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha voluto dire la sua sulle somiglianze fra Chiellini ed Ibrahimovic. Leggi su pianetamilan (Di sabato 28 maggio 2022) Dal ritiro di Coverciano, il terzino delAlessandroha voluto dire la sua sulle somiglianze fraedhimovic.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Florenzi sul futuro al Milan: 'Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci se lo so io' - sportmediaset : Florenzi: 'Il Milan senza Maldini come la Roma senza Totti. Chiellini l'Ibra azzurro' #florenzi #nazionale… - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - cagliarilivemag : Florenzi “Il Milan come l'Italia campione d'Europa” - avespartacus : RT @sportmediaset: Florenzi: 'Il Milan senza Maldini come la Roma senza Totti. Chiellini l'Ibra azzurro' #florenzi #nazionale #ityalia-arg… -