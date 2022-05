“Mandala” è il primo Ep di Hera

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 maggio 2022) È disponibile in digitale “” (Navaho Music/Artist First), ilEP di. L’EP “” è un viaggio iniziatico, qualcosa dal sapore fortemente spirituale. La storia vuole che questo disegno nasconda un potere immenso e abbia la capacità di condurre l’uomo verso l’accettazione dei cambiamenti, anche quelli più dolorosi. L’EP è unsonoro, il risultato di una ricerca intima e profonda, nonché la fusione musicale tra un ambiente estremamente moderno e il mondo strumentale classico; un binomio poliedrico e originale dal carattere deciso, in cui ogni traccia rappresenta un nuovo e accattivante tassello da scoprire. Tracklist Kandinskij Notte Stellata Dorian Gray Il Duca Bianco Escape Room Spiega l’artista a proposito dell’EP: “è davvero importante per me e ci ...