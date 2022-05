“Mancherà a tutti”. Grave lutto in famiglia per Andrea Bocelli: l’addio pieno di dolore (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia più triste per Andrea Bocelli: a 84 è scomparsa la mamma, la signora Edi Aringhieri. L’annuncio è stato dato sulla pagina Instagram dello stesso Bocelli. Tra i due il rapporto era veramente stretto. Edi Aringhieri è stata una delle figure più importanti nella vita di Andrea Bocelli. Più volte aveva parlato del figlio e della sua disabilità, anche in interviste pubbliche, nelle quali aveva raccontato la parabola del figlio Andrea. “Mi dissero: abortisci tuo figlio sarò cieco. Ci fu grande preoccupazione perché arrivai in ospedale con forti problemi al ventre, in quel momento mi dissero che Andrea sarebbe nato con un glaucoma congenito e che lo avrebbe reso ipovedente qualche anno più tardi”, aveva raccontato a Domenica In. L’altro genitore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia più triste per: a 84 è scomparsa la mamma, la signora Edi Aringhieri. L’annuncio è stato dato sulla pagina Instagram dello stesso. Tra i due il rapporto era veramente stretto. Edi Aringhieri è stata una delle figure più importanti nella vita di. Più volte aveva parlato del figlio e della sua disabilità, anche in interviste pubbliche, nelle quali aveva raccontato la parabola del figlio. “Mi dissero: abortisci tuo figlio sarò cieco. Ci fu grande preoccupazione perché arrivai in ospedale con forti problemi al ventre, in quel momento mi dissero chesarebbe nato con un glaucoma congenito e che lo avrebbe reso ipovedente qualche anno più tardi”, aveva raccontato a Domenica In. L’altro genitore di ...

Andrea Bocelli, il grande dolore: è morta la madre Edi Aringhieri 'È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi'. Così, lo staff di Andrea Bocelli comunica attraverso i canali social che la madre del cantante è deceduta.