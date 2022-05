LIVE Sinner-McDonald 6-3 2-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break dell’americano nel 2° set (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Sinner PUO’ ALLUNGARE IL SET 40-40 Gran prima dell’italiano. 40-AD McDonald HA UN’ALTRA CHANCE! Sinner soffre terribilmente sulla distanza. 40-40 Sinner trova un gran diritto diagonale in uscita dal servizio. 40-AD PALLA break E ALTRO SET POINT! 40-40 PARITA’ DOPO UN’ALTRA CHANCE ANNULLATA! 30-40 Sinner spinge dal lato del diritto e tiene fermo McDonald. 15-30 Ottima prima dell’italiano. 0-40 TRE SET POINT McDonald 0-30 Sinner non arriva di diritto. 0-15 Sinner non riesce a muoversi in uscita dal servizio. 12.28 Fisioterapista in campo per l’italiano che ha una fasciatura al ginocchio sinistro. 2-5 break confermato da ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40PUO’ ALLUNGARE IL SET 40-40 Gran prima dell’italiano. 40-ADHA UN’ALTRA CHANCE!soffre terribilmente sulla distanza. 40-40trova un gran diritto diagonale in uscita dal servizio. 40-AD PALLAE ALTRO SET POINT! 40-40 PARITA’ DOPO UN’ALTRA CHANCE ANNULLATA! 30-40spinge dal lato del diritto e tiene fermo. 15-30 Ottima prima dell’italiano. 0-40 TRE SET POINT0-30non arriva di diritto. 0-15non riesce a muoversi in uscita dal servizio. 12.28 Fisioterapista in campo per l’italiano che ha una fasciatura al ginocchio sinistro. 2-5confermato da ...

