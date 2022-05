Le mogli dei soldati del Battaglione Azov senza speranza | “Niente contatti da settimane”

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 maggio 2022) Sono giorni delicati per il destino deidel, che hanno deciso di arrendersi dopo quasi tre mesi di difesa della città di Mariupol e dell'acciaieriastal, ultimo baluardo ucraino dopo la conquista della Russia del territorio. Lae di un soldato, uscito con le stampelle per le ferite nel corso dell'evacuazione, ha deciso di rompere il silenzio degli ultimi giorni parlando nel corso dell'edizione del 27 maggio di Quarto Grado, programma televisivo del venerdì sera di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: “Ho sentito mio marito per l'ultima volta duefa, mentre resistevano all'assalto è stato ferito gravemente. Ho paura per il destino di mio marito, forse verrà torturato. Non ho nessuna notizia di mio marito, l'unica cosa che ...