L’appello di Eumans per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea (Di sabato 28 maggio 2022) L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea è ormai al centro dell’agenda comunitaria. Secondo la procedura prevista, a giugno toccherà alla Commissione europea dare parere sulla richiesta di adesione avanzata da Kiev, e in caso di valutazione positiva sarà in seguito il Consiglio europeo del 23 giugno a decidere sull’inizio dei negoziati ufficiali. Eppure il conferimento dello status di candidato all’Ucraina è ben più di un semplice affare negoziale riservato a capi di governo e burocrati brusselesi, e sottende un alto valore simbolico e politico che è sotto gli occhi di tutti: significherebbe riavvicinare il Paese al sistema di valori e politiche europee e rimetterlo su un cammino di riforme per consentire la ripresa economica e civile dopo il martirio della guerra. Naturalmente, l’adesione vera e propria potrà ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) L’ingressonell’Unioneè ormai al centro dell’agenda comunitaria. Secondo la procedura prevista, a giugno toccherà alla Commissionedare parere sulla richiesta di adesione avanzata da Kiev, e in caso di valutazione positiva sarà in seguito il Consiglio europeo del 23 giugno a decidere sull’inizio dei negoziati ufficiali. Eppure il conferimento dello status di candidato all’Ucraina è ben più di un semplice affare negoziale riservato a capi di governo e burocrati brusselesi, e sottende un alto valore simbolico e politico che è sotto gli occhi di tutti: significherebbe riavvicinare il Paese al sistema di valori e politiche europee e rimetterlo su un cammino di riforme per consentire la ripresa economica e civile dopo il martirio della guerra. Naturalmente,vera e propria potrà ...

Advertising

manu_gira : RT @baseitaliaweb: Milano, sabato 28 Maggio ore 14.30 in piazza Cordusio per sostenere l’appello @theeumans e @PromoteUkraine. Si firma ??… - ComVentotene : RT @baseitaliaweb: Milano, sabato 28 Maggio ore 14.30 in piazza Cordusio per sostenere l’appello @theeumans e @PromoteUkraine. Si firma ??… - baseitaliaweb : Milano, sabato 28 Maggio ore 14.30 in piazza Cordusio per sostenere l’appello @theeumans e @PromoteUkraine. Si fir… - la_pippi : RT @czerosi: Milano, sabato 24 Maggio ore 14.30 in piazza Cordusio per sostenere l’appello @theeumans e @PromoteUkraine. Si firma ?? qui:… - CiucciaCal : RT @czerosi: Milano, sabato 24 Maggio ore 14.30 in piazza Cordusio per sostenere l’appello @theeumans e @PromoteUkraine. Si firma ?? qui:… -