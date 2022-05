Italy Major Premier Padel 2022 | Belasteguin e Coello battono Stupaczuk e Lima Avanti anche Lebron Galan e Navarro Di Nenno

(Di sabato 28 maggio 2022) È appena terminata un’altra fantastica giornata all’, seconda tappa stagionale delTour. Con oggi si è iniziato a fare davvero sul serio con tutti i quarti di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. In un Grand Stand ricco di appassionati, riescono a trovare il successo i numeri 1 del torneo, Juane Alejandro. Gli spagnoli gestiscono senza troppe difficoltà la coppia ispanico-argentina formata da Jon Sanz e Agustin Gutierrez e chiudono con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 4 minuti di gioco. Molto più complicata invece la partita del Paquitoe Martin Di. I numeri due del ...

Advertising

PadelReview : Italy Major Premier Padel: Di Nenno/Paquito soffrono ma vincono, Coello/Bela fanno la sorpresa - SportDailyITA : Italy Major Premier Padel: il programma di sabato 28 maggio - PadelReview : Primi semifinalisti all’Italy Major: brillano Lebron/Galan - ParliamoDiNews : Italy Major: al via i quarti di Finale con i big pronti a dare spettacolo #italy #major #quarti #finale #pronti… - federtennis : ?? #ItalyMajor #PremierPadel, il Foro Italico si infiamma con gli incontri in programma oggi! Chingotto/Tello??Gil/Si… -

Dagli Internazionali Bnl d'Italia di tennis all'Premier Padel il Foro Italico ha cambiato colore. Su alcuni dei tradizionali campi in terra rossa sono infatti stati montati i campi per il padel con una superficie blu fluo che crea un ...Dagli Internazionali Bnl d'Italia di tennis all'Premier Padel il Foro Italico ha cambiato colore. Su alcuni dei tradizionali campi in terra rossa sono infatti stati montati i campi per il padel con una superficie blu fluo che crea un ...È appena terminata un'altra fantastica giornata all’Italy Major Premier Padel 2022, seconda tappa stagionale del Premier Padel Tour. Con oggi si è iniziato a fare davvero sul serio con tutti i quarti ...Dagli Internazionali Bnl d’Italia di tennis all’Italy Major Premier Padel il Foro Italico ha cambiato colore. Su alcuni dei tradizionali campi in terra rossa sono infatti stati montati i campi per il ...