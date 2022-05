(Di sabato 28 maggio 2022)ade Casoria. Decine iimpegnati in questa operazione di controllo. Oltre ai militari dell’arma della compagnia di Casoria, sono entrati in azione anche i Nas e le unità del nucleo cinofili. Blitz deiadTeatro principale delle operazioni ildove i militari hanno rinvenuto e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un locale occupato abusivamente ceduto in comodato d'uso per allestire un negozio di alimentari. È successo nelad Afragola, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato due donne, entrambe di 64 anni. La donna che gestiva l'alimentari è regolarmente iscritta alla Camera di ......d'uso un locale del Comune E' incensurata e titolare di partita iva la 58enne di Afragola denunciata dai Carabinieri della locale Stazione per l'occupazione abusiva di un locale nel. ... Il rione Salicelle di Afragola blindato dai Carabinieri, controlli e perquisizioni Sono stati 164 i cittadini identificati e 101 i veicoli controllati. Teatro principale delle operazioni il rione Salicelle dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani ...CASORIA E AFRAGOLA - Blitz a Casoria e ad Afragola dei carabinieri della locale compagnia che insieme ai colleghi del Nas di Napoli e del nucleo cinofili hanno setacciato le strade ed effettuato diver ...