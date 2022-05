Hamilton: Tifo Leclerc per il Mondiale. Quando smetto fondo una casa di moda (Di sabato 28 maggio 2022) Guardo le sfilate online, leggo siti e riviste, scatto foto con il telefono e le invio a un amico che ha uno stilista personale. E mi dà una mano a recuperare i vestiti. Poi ci incontriamo e ... Leggi su corriere (Di sabato 28 maggio 2022) Guardo le sfilate online, leggo siti e riviste, scatto foto con il telefono e le invio a un amico che ha uno stilista personale. E mi dà una mano a recuperare i vestiti. Poi ci incontriamo e ...

Advertising

f1_notizie : Hamilton: «La #F1 contro il razzismo fa ancora poco. Tifo Leclerc per il titolo» - F1Spazio : HAMILTON: 'SONO UN FAN DELLA FERRARI E TIFO PER LECLERC!' - pasotti_ : 'La F1 contro il razzismo fa ancora poco. Tifo Leclerc per il titolo': @LewisHamilton a @danielesparisci. - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Hamilton: «Tifo Leclerc per il Mondiale. Quando smetto fondo una casa di moda» - formulagiaestro : abbiamo anche il tifo di hamilton ma abbiamo alonso che se potesse ci bucherebbe le gomme in pista -