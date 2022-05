Grana Padano | aiuti all' Ucraina attraverso Croce Rossa italiana

Advertising

BonviciniMonica : Pronti via! Mi trovate oggi e domani all'artist alley di @mantova_wonderfest insieme a un sacco di autori fichissim… - leggende : Foto appena pubblicata @ Grana Padano Arena - ludovico_gay : RT @Agricolae1: @GranaPadanoDOP, @FRolfi @RegLombardia: Portabandiera nazionale e valore aggiunto per tutta la filiera agroalimentare https… - ilbazardimari : Grande evento a Mantova questo finesettimana, con il Mantova Wonderfest - L’evento si svolgerà nei padiglioni della… - AlanDylanDog : RT @crocerossa: ?? @GranaPadanoDOP ancora al fianco della CRI. Questa mattina la consegna di 17 bancali di formaggio #DOP destinati alle per… -

Il Consorzio di tutela delDop al fianco dell Ucraina. Rinnovando lo storico legame con la Croce Rossa Italiana, ha infatti donato all'ente 17 bancali di confezioni del formaggio Dop, per un valore di 100mila euro, ...Il Gorgonzola cresce più die Parmigiano Reggiano e guarda ai nuovi mercati del sud - est asiatico con Cina, Singapore, Corea del Sud, Cambogia e Malesia a fare la parte del leone: qui - come anticipa Antonio ...Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano Dop, ha esordito dicendo che fra gli sponsor della Cremonese in Serie A ci sarà anche il Grana Padano ed ha sottolineato come lo ...A tirare la volata nelle vendite all’estero è l’Oriente, Giappone in testa. Auricchio (Consorzio di tutela): “È molto ...