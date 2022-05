Giroud: «Sono felice. Una bella storia soprattutto perché il Milan…» (Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante rossonero Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Europe1 Sport. Ecco le parole dell’attaccante del Milan: «Sono felice. Dieci anni dopo il Montpellier è solo felicità. Una bella storia, soprattutto perché il Milan l’aspettava da undici anni. La festa è stata all’altezza delle aspettative, in tutti questi anni, per i tifosi». FARE LA storia COL MILAN: «Ci Sono stati grandissimi giocatori che Sono passati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo Scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico. Sono stati momenti incredibili. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante rossonero Olivierha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Europe1 Sport. Ecco le parole dell’attaccante del Milan: «. Dieci anni dopo il Montpellier è solo felicità. Unail Milan l’aspettava da undici anni. La festa è stata all’altezza delle aspettative, in tutti questi anni, per i tifosi». FARE LACOL MILAN: «Cistati grandissimi giocatori chepassati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo Scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico.stati momenti incredibili. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati ...

