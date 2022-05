Finale di Coppa e di Campionato gratis in streaming: bloccati 500 siti web e 40 canali Telegram (VIDEO) (Di sabato 28 maggio 2022) Partite di Campionato – e in specie modo l’ultima, che si giocherà in questo weekend – e di Coppa, come la Finale di Conference League, vinta dalla Roma il 25 maggio, gratis. O meglio, a un prezzo irrisorio, quello di un piccolissimo abbonamento iniziale che poi avrebbe dato modo di vedere tutti gli incontri in maniera gratuita. E in qualunque modo. Da casa o in giro, attraverso lo smartphone. Dai siti web o con un’app. Ma il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha scoperto questa nuova frode. Grazie a una nuova indagine contro la pirateria audiovisiva, la c.d. “IPTV” – Internet Protocol Television, sono stati scoperti centinaia di nuovi servizi e di risorse dedite alla vendita di attività di IPTV mediante streaming illegali. Decine di migliaia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) Partite di– e in specie modo l’ultima, che si giocherà in questo weekend – e di, come ladi Conference League, vinta dalla Roma il 25 maggio,. O meglio, a un prezzo irrisorio, quello di un piccolissimo abbonamento iniziale che poi avrebbe dato modo di vedere tutti gli incontri in maniera gratuita. E in qualunque modo. Da casa o in giro, attraverso lo smartphone. Daiweb o con un’app. Ma il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha scoperto questa nuova frode. Grazie a una nuova indagine contro la pirateria audiovisiva, la c.d. “IPTV” – Internet Protocol Television, sono stati scoperti centinaia di nuovi servizi e di risorse dedite alla vendita di attività di IPTV medianteillegali. Decine di migliaia ...

Advertising

juventusfc : TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA… - AmorosoOF : In bocca al lupo alle squadre domani in campo per la finale di Coppa Italia Femminile ?? #RILive @RadioItalia… - GiovaAlbanese : La #JuventusWomen conquista la #CoppaItalia: il suo decimo trofeo in cinque anni di storia. Determinanti i cambi di… - xanderson74 : @r_campix @Inter tra l'altro tutte le altre squadre (anche le squadrette) hanno lasciato spazio al vice in coppa it… - CorriereCitta : Finale di Coppa e di Campionato gratis in streaming: bloccati 500 siti web e 40 canali Telegram (VIDEO) -