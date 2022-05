Ecco le spiagge italiane con Bandiera Blu 2022: l’elenco completo (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 427 le spiagge italiane a cui sono state assegnate la Bandiera Blu 2022. La Foundation for Environmental, che premia le località costiere con la migliore qualità della balneazione, ha incoronato 210 comuni (il 10% del totale mondiale), nove in più rispetto allo scorso anno, con 14 nuovi ingressi e 5 esclusi. spiagge italiane con Bandiera Blu 2022: 14 new entry Sono 14 i nuovi Comuni Bandiera Blu 2022 premiati dalla fondazione: Alba Adriatica (Abruzzo), Caulonia e Isola di Capo Rizzuto (Calabria), Ispani (Campania), Riccione e San Mauro Pascoli (Emilia-Romagna), Porto Recanati (Marche), Cannobio (Piemonte), Castro, Rodi Garganico e Ugento (Puglia), Budoni (Sardegna), Furci Siculo (Sicilia), Pietrasanta (Toscana). ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 427 lea cui sono state assegnate laBlu. La Foundation for Environmental, che premia le località costiere con la migliore qualità della balneazione, ha incoronato 210 comuni (il 10% del totale mondiale), nove in più rispetto allo scorso anno, con 14 nuovi ingressi e 5 esclusi.conBlu: 14 new entry Sono 14 i nuovi ComuniBlupremiati dalla fondazione: Alba Adriatica (Abruzzo), Caulonia e Isola di Capo Rizzuto (Calabria), Ispani (Campania), Riccione e San Mauro Pascoli (Emilia-Romagna), Porto Recanati (Marche), Cannobio (Piemonte), Castro, Rodi Garganico e Ugento (Puglia), Budoni (Sardegna), Furci Siculo (Sicilia), Pietrasanta (Toscana). ...

Advertising

sole24ore : Nuove #concessioni per le #spiagge: ecco cosa cambia. La #casa è ancora bene rifugio per gli #italiani. #Brevetti,… - DADALILIA : @StefanoCavatton @tutto1altro Ecco, appunto: senza servizi igienici e pulizia...?? Le tasse si pagano anche per aver… - zazoomblog : Balneari nuove concessioni per le spiagge: ecco cosa cambia - #Balneari #nuove #concessioni - Emanule94671372 : @GiovaQuez Esproprio? Come se le spiagge fossero roba loro … Ecco visto quel che pensano direi che qsta legge forse… - sole24ore : Nuove #concessioni per le #spiagge: ecco cosa cambia. La #casa è ancora bene rifugio per gli #italiani. #Brevetti,… -