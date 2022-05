Domenica In Show, Mara Venier vede confusione e non sa che fare, poi scopre che … (Di sabato 28 maggio 2022) Ieri, venerdì 27 maggio 2022 è andata in onda una puntata speciale di Domenica in, ovvero Domenica in Show con alla conduzione sempre lei, la Zia nazionale. Stiamo ovviamente parlando di Mara Venier. Quest’ultima ha ospitato nel suo studio diversi ospiti, intervenuti per questa speciale serata. Uno tra questi lui, Stefano De Martino, l’ex ballerino che è entrato in studio in concomitanza dell’imitazione di Vincenzo De Lucia. Ad un certo punto, però, sarebbe squillato a sorpresa il telefono e pare che si trattasse proprio di lei, Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa alla sua grande amica Mara Venier. Domenica in Show, tante risate in studio e tanta commozione Nel corso della puntata speciale di Domenica ... Leggi su baritalianews (Di sabato 28 maggio 2022) Ieri, venerdì 27 maggio 2022 è andata in onda una puntata speciale diin, ovveroincon alla conduzione sempre lei, la Zia nazionale. Stiamo ovviamente parlando di. Quest’ultima ha ospitato nel suo studio diversi ospiti, intervenuti per questa speciale serata. Uno tra questi lui, Stefano De Martino, l’ex ballerino che è entrato in studio in concomitanza dell’imitazione di Vincenzo De Lucia. Ad un certo punto, però, sarebbe squillato a sorpresa il telefono e pare che si trattasse proprio di lei, Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa alla sua grande amicain, tante risate in studio e tanta commozione Nel corso della puntata speciale di...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - lyl258125 : RT @sofia_siena: buona domenica vi aspetto 30-31 agosto 1 settembre al @bergamosex presenta @CorradoBGsex #sofiasiena #milf #hairy #hot… - marcoluci1 : MARA VENIER DOPO LO SPECIALE 'DOMENICA IN SHOW', PER UFFICIALIZZARE LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE... - FanFerrante : ma tale autore dell'articolo HIT si dia una calmata, tutto molto esagerato. era l'ennesima ospitata di arbore dalla… - maleficaraquel : RT @ilvolosiciliafp: @ilvolo ospiti di Mara Venier a 'Domenica In Show' #IlVolo #DomenicaInShow #27maggio2022 #IlVoloSiciliaFanPage https:… -