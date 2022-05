DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Formolo e Ciccone tentano la fuga! Vantaggio di 5’40” sul gruppo (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.06 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio Ciccone (TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide Formolo (UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu van der Poel (AFC), Edoardo Zardini (DRA), Davide Ballerini (QST) e Andrea Vendrame (AGC). 15.04 I fuggitivi perdono una trentina di secondi nei confronti del plotone: non c’è grande accordo e sono pochi i corridori che collaborano a questa azione. 15.02 Poels si stacca definitivamente dal gruppo: bruttissima notizia per Mikel Landa che perde probabilmente l’uomo di maggior ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL15.06 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio(TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide(UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu van der Poel (AFC), Edoardo Zardini (DRA), Davide Ballerini (QST) e Andrea Vendrame (AGC). 15.04 I fuggitivi perdono una trentina di secondi nei confronti del plotone: non c’è grande accordo e sono pochi i corridori che collaborano a questa azione. 15.02 Poels si stacca definitivamente dal: bruttissima notizia per Mikel Landa che perde probabilmente l’uomo di maggior ...

